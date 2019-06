Salvador Ichazo non sarà il portiere di riserva del Torino nella prossima stagione. La società granata ha infatti deciso di non rinnovare il contratto all'estremo difensore uruguaiano che, dal prossimo 1 luglio, non farà quindi più parte della squadra di Walter Mazzarri.



Il presidente Urbano Cairo ha già iniziato la ricerca di un nuovo portiere di riserva mentre è certo di restare il titolare Salvatore Sirigu. Come terzo portiere si va verso la conferma di Antonio Rosati che dovrebbe prolungare nei prossimi giorni il proprio contratto per un'altra stagione.