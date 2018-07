Potrebbe essere Charlie Rowan il nuovo rinforzo in difesa del Torino. Il condizionale è però d'obbligo perché il giovane calciatore britannico (è nato nel 1997) attualmente svincolato è al momento solo in prova nella squadra granata: se dovesse convincere il tecnico Walter Mazzarri verrà tessarato.



Fino alla scorsa stagione Rowan era tesserato per il Watford, la squadra inglese non gli ha però rinnovato il contratto e il giocatore è ora disponibile a parametro zero. Il difensore si sta già allenando al Filadeflia agli ordini di Mazzarri, tecnico che ha potuto conoscere proprio al Watford.