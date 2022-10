La Juventus per risollevarsi e mettersi alle spalle la rovinosa caduta in Champions League, il Torino per candidarsi al ruolo di sorpresa dell’anno: sono queste le motivazione che animeranno il derby, in programma sabato alle 18. Per i betting analyst però, regna sovrano l’equilibrio con la vittoria granata a quota 2,95, il pari a 3,15 e il successo bianconero che vale 2,50 volte la posta. Quote che confermano la partenza alla pari delle due squadre; si prevede, inoltre, un match bloccato con le due squadre che insieme hanno messo a segno appena 20 reti in 9 giornate di campionato. Per questo prevale l’Under 2.5 in quota 1,60 mentre l’Over 2.5 si gioca a 2,20. Discorso simile per il NoGoal, a 1,80, contro il Goal quotato a 1,90. A caccia di conferme anche l’Inter di Simone Inzaghi, galvanizzata dal pari spettacolo con il Barcellona e pronta a proseguire la sua scalata verso il vertice. L’avversario stavolta è la Salernitana con le quote che sorridono ai nerazzurri, offerti vincenti a 1,29 contro il successo esterno a 9,50 e il pari che vale 5,80 volte la posta. I nerazzurri preparano la goleada con le quote che propendono per l’Over 2.5, a 1,44 – mentre l’Under 2.5 si gioca a 2,60 – e il Goal, a quota 1,80 favorito rispetto al NoGoal a 1.90. Si respira aria d’alta classifica anche nello scontro tra Lazio e Udinese in quello che può essere considerato, classifica alla mano, il big match di giornata: i biancocelesti di Sarri, terzi in classifica e reduci da tre poker consecutivi, partono avanti con il successo a 2,15 mentre il pari e la vittoria dei bianconeri friulani sono vicine, rispettivamente a 3,20 e 3,50. Due dei migliori attacchi, poi, promettono gol e spettacolo; in quota l’Over 2.5 vale 1,65 volte la posta, con l’Under a 2,10, così come il Goal a 1,56 contro il 2,30 riservato alla possibilità che una delle due non trovi la via della rete. Impegni semplici, almeno sulla carta, per Napoli – che ospita il Bologna – con la vittoria partenopea a 1,26 contro il “2” dei rossoblù a 10 e il pari a 5,80, così come per il Milan che torna nella “fatal Verona” ma che dovrebbe avere vita facile con il successo di Pioli a quota 1,57, il pari a 4,10 e la vittoria all’esordio di Bocchetti, subentrato a Cioffi, che vale 5,60 volte la posta. Rischiano un po’ di più la Roma, impegnata a Genova contro una Sampdoria alla disperata ricerca di punti, che vede il successo esterno a quota 1,73 mentre il pari si gioca a 3,70 e il successo degli uomini di Stankovic a 4,75, e l’Atalanta che ospiterà il Sassuolo; i bergamaschi, però, sono ancora imbattuti e anche stavolta le quote premiano la truppa di Gasperini con l’1 che si trova a 1,65 contro il 4,10 riservato al pari e il 4,80 della vittoria. Importanti per le zone basse della classifica, poi, Empoli-Monza, vero e proprio scontro salvezza che vede i padroni di casa leggermente favoriti (2,50) sugli avversari – reduci però da tre successivi consecutivi – a 2,85 con il pari a 3,25, e Spezia-Cremonese con i grigiorossi ancora a caccia del primo successo (in quota a 3) contro i liguri che vedono l’1 a 2.50 mentre il pari che dividerebbe la posta in palio vale 3,15. A chiudere il programma, infine, Lecce-Fiorentina con i viola reduci dalla goleada in Conference League che vogliono dimostrare di aver risolto i problemi in attacco con il 2 a 2,10, la vittoria salentina in quota 3,60 e il pari a 3,30.