Da mesi il Torino, così come tutte le altre squadre, deve giocare senza il supporto dei propri tifosi. Ma anche quando sarà possibile tornare a riempire almeno in parte gli stadi, la squadra granata non potrà contare sull'incitamento dei propri sostenitori, o almeno non su quello della curva Maratona. Attraverso un comunicato, che sta alimentando diverse discussioni sui social, gli ultras granata hanno fatto sapere che lasceranno il proprio settore vuoto fino a quando ci saranno limitazioni, che siano il distanziamento tra un posto e l'altro o l'obbligo di indossare la mascherina.



IL COMUNICATO - "Lasciamo la curva vuota - si legge nel comunicato firmato La Maratona - Da sempre siamo il 12° uomo in campo, luogo di aggregazione e passione. Pertanto, non intendiamo piegarci alle attuali normative che vorrebbero trasformare il mondo del tifo in un mondo di spettatori-burattini: posizionati su seggiolini e sorvegliati a vista per ogni spostamento non giustificato. Mascherine, distanziamento e posti limitati non sono compatibili con il nostro modo di vivere il calcio. I gruppi organizzati, per le suddette ragioni, si discostano da questo sistema e comunicano che non entreranno allo stadio né in casa né in trasferta, fino a che la situazione non tornerà a concederci di esprimere la nostra passione come abbiamo sempre fatto. Invitiamo i tifosi a disertare la Maratona".