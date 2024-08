Torino, le pagelle di CM: Adams segna e fa segnare, Milinkovic-Savic eroe di giornata

è uno dei grandi protagonisti della serata grazie a quel rigore parato a Pasalic al 96’. Una parata decisiva che regala al Torino una preziosismo vittoria.: torna nel ruolo di braccetto di difesa, quello in cui spesso aveva giocato anche nella scorsa stagione. Nei primi minuti appare un po’ in difficoltà ed è autore di qualche sbavatura di troppo. Cresce con il passare dei minuti.(Dal 21’ s.t.entra come esterno di destra ma ben presto si sposta a fare il terzo a deste di difesa. Sempre concentrato, non si fa mai saltare).

: l’unica volta che perde la marcatura di Retegui è proprio quando l’attaccante di testa trova la deviazione vincente che permette all’Atalanta di sbloccare il risultato. Una macchia nella sua prestazione.: prestazione ordinata in difesa per il numero 5 del Torino che si fa sempre trovare nel posto giusto. Riesce a risolvere alcune situazioni potenzialmente pericolose.Vanoli lo avanza sulla fascia destra, nella posizione che sarebbe dovuta essere di Bellanova. E’ autore di alcune giocate di qualità, poi nella ripresa è costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

(Dal 33’ s.t.: corre tantissimo e lo si vede spesso inserirsi in avanti. È anche uno del giocatori più picchiati in campo: spesso, infatti, gli avversari sono costretti a usare le maniere forti per riuscire a fermarlo.(Dal 52' s.t.solita prova di sostanza per il numero 77 granata che riesce a interrompere diverse azioni avversarie e a recuperare più di un pallone.: in queste prime partite con Vanoli si sta vedendo tutto un altro giocatore rispetto a quello dell’anno scorso. La ciliegina sulla sua buona prestazione è la pregevole rete dell’1-1 con un cucchiaio che batte Carnesecchi.

rovina la propria prestazione con una scivolata imprudente in pieno recupero causando il rigore che poi Nilinkovic-Savic para a Pasalic.prima da titolare da incorniciare per lo scozzese. Prima serve l’assist dell’1-1 a Ilic, poi realizza la rete del 2-1 sotto la Maratona facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto dopo la respinta di Carnesecchi.(Dal 52' s.t.: gli manca il gol ma la sua prestazione è comunque positiva. C’è il suo zampino nelle azioni di entrambe le reti granata e nel finale si fa apprezzare anche per l’aiuto che dà alla squadra in fase difensiva.

il suo Torino aveva destato ottime impressioni contro il Milan, questa sera contro l’Atalanta ha fatto anche meglio e non solo per il risultato finale. Nonostante tutte le difficoltà e le assenza il suo Toro gioca una partita maiuscola e vince 2-1.