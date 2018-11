Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Questa è la strada giusta: soprattutto nelle ultime due partite abbiamo espresso un bel calcio, aggressivo e molto propositivo. La mia esperienza mi dice che bisogna continuare a perseguire la strada delle prestazioni per ottenere i risultati. Continuando così, ci sbloccheremo. In questo periodo stiamo giocando bene, ma stiamo raccogliendo poco. E’ per questo che domani mi piacerebbe vedere anche maggiore concretezza".



SUL VAR - "Nel mio piccolo, ho contribuito anch’io a stendere l’elenco delle proposte fatte dal nostro presidente Cairo per contribuire a migliore il nostro calcio, come ad esempio sul tema della Var. Mi ha fatto piacere che ex arbitri internazionali hanno ben recepito questo messaggio (il riferimento è a De Marco e a Tombolini, ndr). E’ diventato molto importante anche aumentare il numero delle sostituzioni e portarle da 3 a 4, visto che nel calcio c’è sempre più atletismo. Facendo attenzione a definire anche delle finestre durante una partita per i cambi, così da evitare le speculazioni".