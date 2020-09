Nicola Murru è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Torino. L’infortunio occorso a Ricardo Rodriguez e l’addio sempre più probabile di Armando Izzo hanno indotto il dt granata Davide Vagnati a bussare alla porta della Sampdoria per il terzino sinistro, richiesto da Marco Giampaolo che lo conosce avendolo allenato proprio in blucerchiato: nel pomeriggio le due società sono arrivate a un accordo per il prestito di Murru al Torino che, a fine stagione, potrà riscattarlo versando nelle casse del club di Massimo Ferrero 6 milioni di euro.



Ora si stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa e già nella giornata di domani il terzino potrebbe essere a Torino. Murru era già stato cercato in passato dalla società granata e anche a inizio estate c’erano stati dei nuovi contatti con la Sampdoria, Vagnati aveva però preferito chiudere prima la trattativa per Rodriguez con il Milan e ora è tornato alla carica con il club ligure. Dopo Karol Linetty, un altro calciatore in questa sessione di mercato si sta dunque per trasferire dalla Sampdoria al Torino.