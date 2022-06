Il grande sogno del Torino per rinforzare la trequarti in questa sessione di mercato è Nikola Vlasic, fantasista croato di proprietà del West Ham. In Inghilterra non ha trovato molto spazio nella scorsa stagione e per questo ora il calciatore si sta guardando intorno.



Ivan Juric lo vorrebbe in granata ma la trattativa è complicato per gli alti costi dell'operazione: il West Ham un anno fa lo ha acquistato dal CSKA Mosca per 30 milioni di euro e ora non vuole lasciarlo partire per meno di 20/25 milioni.