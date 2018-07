Prosegue la trattativa tra il Torino e il Real Betis per Junior Firpo, esterno sinistro di nazionalità domenicana ma in possesso del passaporto spagnolo. Il club di Siviglia non è però convinto di lasciar partire il giocatore e per questo gli ha offerto il rinnovo del contratto che scadrà nel 2021.



Sarà quindi lo stesso Junior Firpo a decidere se sposare la causa granata e accettare l'offerta del Torino o se proseguirà la propria avventura al Real Betis. Nel caso l'esterno sinistro dovesse optare per il rinnovo con l'attuale club la prima alternativa è l'inglese Kieran Gibbs.