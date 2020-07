Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti è uno dei sogni di mercato del Torino in vista della prossima stagione. Riuscire a ingaggiare il difensore francese per la società granata sembra essere però molto più complicato del previsto.



Umtiti percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori portata per il Torino e non sembra intenzionato ad abbassarsi lo stipendio. L'unica possibilità che ha la società granata per portare a termine l'affare è sperare che Barcellona acconsenta a un prestito pagando una parte dell'ingaggio del calciatore.