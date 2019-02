Non è certo un mistero che Roberto Pereyra sia uno dei giocatori che Walter Mazzarri vorrebbe poter allenare nel suo Torino. L'allenatore toscano conosce bene il centrocampista argentino, avendolo già allenato al Watford, anche per questo la scorsa estate lo ha richiesto come rinforzo al presidente Urbano Cairo.



La trattativa non è però arrivata alla conclusione per via delle eccessive richieste economiche del club inglese, il Torino ha però già iniziato a lavorare per la prossima estate per cercare di arrivare al giocatori. Per poter portare Pereyra al Torino, sarà però necessario che la squadra granata ottenga la qualificazione a una coppa europea, altrimenti difficilmente il centrocampista potrà accettare il trasferimento.