Il Torino va in pressing sempre più deciso su Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino è un pupillo di Ivan Juric, che lo ha già allenato all'Hellas Verona e ora lo accoglierebbe a braccia aperte sotto la Mole.



Un addio a gennaio di Amrabat alla Fiorentina sembra possibile, il centrocampista non è infatti considerato un intoccabile da Vincenzo Italiano e il Torino cercherà di prenderlo con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.