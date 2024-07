Torino, sfuma Welington. L'agente: "Ha firmato con un altro club"

Getty Images

Per ilsfuma definitivamente la possibilità di riuscire ad acquistare. Il terzino brasiliano, di proprietà del, ha infatti raggiunto un accordo con il Southampton e, come ha rivelato il suo agente, ha già firmato un precontratto.“Welington ha il suo futuro definito, ha già firmato un pre-contratto. Il club ha già ricevuto un comunicato dalla squadra inglese. Ora dobbiamo aspettare le trattative tra Southampton e San Paolo per sapere se l’atleta verrà trasferito in questa finestra di mercato o alla fine della stagione in corso. Avevamo diverse offerte, ma giocare in Premier League, in un club tradizionale come il Southampton, che aveva creato un progetto per il giocatore, era troppo importante", ha dichiarato il procuratore a Globo.

Ricordiamo che il contratto di Welington scadrà fra sei mesi e il giocatore ha quindi la possibilità di firmare un contratto con una nuova squadra e trasferirsi a parametro zero. Cosa che ha fatto con il Southampton. Il Torino dovrà quindi ora trovare un nuovo terzino sinistro.