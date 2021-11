Andrea Belotti e Koffi Djidji certamente giovedì non saranno delle partita contro l'Empoli, il tecnico del Torino, Ivan Juric, spera però di riuscire a recuperare almeno Wilfried Singo e Alessandro Buongiorno.



Le condizioni del terzino e del difensore centrale verranno monitorate giorno dopo giorno: i due proveranno a stringere i denti anche perché le assenze iniziano a essere davvero tante. Gli allenamenti di domani e dopodomani saranno decisivi per capire se Singo e Buongiorno potranno recuperare almeno per la panchina.