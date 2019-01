Roberto Pereyra potrebbe ritrovare Mazzarri, avuto al Watford e Torino, dopo i tempi alla Juventus in un solo colpo. La società granata infatti aveva da tempo messo il giocatore nel mirino, tanto che si parlava già di un'offerta intorno ai 20 milioni che il Torino era pronta a presentare al club inglese per giugno. Come riporta Tuttosport però, la cessione di Soriano ha liberato un posto, il che potrebbe portare ad un'improvvisa accelerata della trattativa.