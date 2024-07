Torino, Vagnati incontro l'agente di Vojvoda: si tratta il rinnovo

Getty Images

Nella serata di ieri il dt delè salito a Pinzolo per partecipare alla presentazione della squadra, al termine della festa il dirigente granata ha però incontrato anche l'agente di: il terzino ha il contratto in scadenza al termine della stagione e l'obiettivo della società granata è quello di arrivare al più presto a un'intesa per il prolungamento.Al termine dell'incontro tra Vagnati e il procuratore di Vojvoda è emerso un cauto ottimismo circa la possibilità di raggiungere un accordo: da entrambi le parti c'è infatti la volontà di arrivare al prolungamento. Le due parti si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane per definire i dettagli dell'accordo.

Con l'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata, Vojvoda potrebbe ora trovare maggiore spazio nel Torino, non nel suo ruolo naturale di terzino ma come centrale di destra nella difesa a tre: è infatti in questa posizione che il tecnico lo ha provato nelle ultime settimane in ritiro.