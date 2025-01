Torino, Vanoli: "Coco, Ricci e Gineitis: ecco come stanno. Il club deve capire quanto è importante questo mercato"

Getty Images

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato così alla vigilia della sfida con la Juventus: "Infortunati? Abbiamo fatto una buona settimana. Oggi avevamo il dubbio: Saul è rientrato ieri in gruppo, oggi in rifinitura Samuele e Gineitis ci proveranno. Ma speriamo ci siano.. Il derby ha la sua valenza, è importante: troviamo una Juve forte, anche senza loro due hanno valori in panchina importanti. Dobbiamo prendere da lezione il derby d'andata, abbiamo la fortuna di giocare con il nostro pubblico e deve essere un'altra partita. Si vince non solo sul piano organizzativo, ma anche con cuore e passione".

"Allineati coi tifosi? Penso di sì, lo hanno dimostrato i tifosi a fine partita con il Parma che hanno chiamato i ragazzi sotto la curva per fare capire l'importanza del derby. Io per primo ho sempre cercato di unire e avvicinarmi nonostante ciò che sta succedendo. In questi sei mesi, la nostra bravura è stata quella di comandare una barca durante mesi in cui ne sono successi tante. La società deve capire l'importanza di questo mercato".