Antonio Conte, tecnico del Tottenham, parla a Sky sport del mercato di gennaio: “A gennaio sono dati via quattro giocatori importanti, non è semplice. Ne sono arrivati due, anche numericamente invece di rinforzarti sulla carta potresti esserti “indebolito”. Bentancur e Kulusevski in prospetto sono ideali per il Tottenham che cerca giocatori giovani e da far crescere e sviluppare, non sono pronti. La filosofia del club è questa”.