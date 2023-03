In casa Tottenham non si aspetta altro che il ritorno di Antonio Conte. Ritorno che avverrà domani: il recupero del tecnico è fondamentale per gli Spurs anche in vista della sfida di mercoledì dei londinesi col Milan in Champions League. A confermarlo pure il vice del leccese, ossia Stellini: "Antonio per noi è una spinta enorme, da domani fino al termine della stagione - ha ammesso -. È importante che lui sia tornato. Lo attendevamo con un risultato diverso, ma la squadra è viva. Vogliamo vincere".