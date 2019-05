Lucas Moura, ala del Tottenham, ha parlato a Canal + della leggendaria partita contro l'Ajax, che ha portato gli Spurs in finale di Champions League.



Queste le sue parole: "Quella partita contro l'Ajax è stata magnifica. Rimarrà per sempre nel mio cuore, è stata una partita incredibile, la migliore prestazione della mia carriera. Una partita come questa mi fa dimenticare tutte le difficoltà che ho avuto nel calcio. PSG? Non ho rimpianti, per niente. Ho trascorso cinque belle stagioni lì dove ho vinto molti trofei, dove ho imparato molto".