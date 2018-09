“Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi” diceva Brecht .(e quella società di calcio)Non esseri immortali, piuttosto uomini di questo mondo, con le loro virtù e i propri limiti.Capaci, in una parola, di assumere connotati divini e di riassumere, metafisicamente, l’essenza della squadra di cui indossano la maglia.Non tutti i giocatori-bandiera sono uguali, non tutti hanno lasciato il calcio allo stesso modo, non tutti sono stati salutati allo stesso modo.(alto quoziente intellettivo in campo e fuori), supportato da una cordata d’imprenditori,, da dirigente, poi, ha rappresentato la spina dorsale societaria per continuità, abnegazione, capacità di ricucire e mantenere i rapporti con i giocatori.. Antognoni restò ai margini, per rientrare molto più tardi nei ranghi viola con compiti, sembra, di rappresentanza., col sottinteso finale più o meno amaro, ma realistico, che la squadra resta, le bandiere anche quelli più amate devono, prima o poi, lasciare e rientrare nei ranghi. Far parte della memoria, della storia, ma perdere l’aura divina.; nella concezione tomistica sede dei beati, la cui consistenza per Dante è “luce intellettual piena d’amore”:. Tralasciando l’aggettivo dantesco, resta la destinazione, il luogo, l’empireo celestiale a cui i romanisti e non solo lo hanno innalzato. La devozione e l’ammirazione per un campione e una bandiera, sono divenuti culto.Scelse di non andare mai in un’altra squadra, ma il mutuo scambio tra A.S. Roma e il giocatore non è mai stato preso in considerazione. I rinnovi milionari anche in una carriera al tramonto, lo status d’intoccabile, l’aura divina li avrebbe forse mantenuti nel Real o nel Manchester United? E invece, la permanenza di Totti nella Roma è stata sempre e solo dettata dal suo “senso di generosa fedeltà”.Ovunque, ma non nella Capitale dove appunto, è diventato quell’ eroe-talismano, simbolo eterno di gioia e riscatto d’ogni stagione. Di quelle radiose e di quelle grame.Perché va detto anche questo: se la Roma avesse navigato in acque alte, se Spalletti le avesse appuntato uno scudetto o Garcia non avesse terminato campionati al secondo posto, ma con 16 punti di distacco dalla prima, il potere taumaturgico di questo giocatore si sarebbe attenuato.Invece, basta un accenno e il clamore, imperioso, torna a salire. Non solo: per presentare la sua biografia, scritta da Paolo Condò, oggi si aprono gli ingressi del Colosseo. E(in campo). Eppure l’aveva detto anche Totti, nell’apoteosi dell’addio, che c’è qualcuno più forte di tutti: il tempo. Altro che Pallotta, Spalletti, Baldini: il tempo non guarda in faccia nessuno, ma qualche colpevole, per gli adepti, ci vuole sempre. I più maliziosi, pensano a un qualche barbaglio di marketing, Paolo Condò addirittura parla di una manifesta “apertura di Totti a Baldini”, quando, patentemente, nell’italiano che si legge, si dice l’opposto. Fatto sta che questo banale accenno riscalda gli animi, riscopre tradimenti, riaccende furori: il Divino da una parte, il resto del mondo fuori.se incantasse con un gioco spumeggiante, allora sarebbe, in parte, diverso. Forse l’equazione