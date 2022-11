Marco Tronchetti Provera critica le difficoltà dell'Inter a La Politica nel Pallone. L'amministratore delegato e vicepresidente di Pirelli lo ha detto chiaramente: "I limiti della difesa sono inaccettabili, i 16 gol incassati sono troppi e serve una riflessione seria. In passato era stato un reparto di grande qualità. La sconfitta contro la Juventus fa male perché l'Inter era in ripresa e in fiducia. E in attacco si è anche fatto un buon calcio. La difesa si fa battere troppo, ora la vetta è troppo distante. Il ritardo che c'è ora dal Napoli è importante, un distacco così in passato non è mai stato recuperato".