Compleanno fuori dal campo per Anatoliy Trubin. Dopo aver saltato per squalifica la prima giornata di campionato vinta 2-1 sul campo del Metalist, ieri il portiere ucraino (22 anni compiuti il 1° agosto) dello Shakhtar Donetsk è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della partita pareggiata 1-1 in trasferta contro il Veres Rivne.



ESCLUSO - Patrick van Leeuwen gli ha preferito Dmytro Riznyk tra i pali, ma più che una scelta tecnica dell'allenatore olandese si tratta di una decisione punitiva presa dal club ucraino. Il quale sospetta che, dietro al rifiuto del giocatore di firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, ci sia già un accordo con l'Inter per trasferirsi in Italia a parametro zero tra un anno.



SUL MERCATO - I nerazzurri sarebbero disposti a prendere subito Trubin oltre all'esperto svizzero Sommer del Bayern Monaco, ma non alle cifre richieste dallo Shakhtar. In alternativa seguono il brasiliano dell'Atletico Paranaense, Bento Matheus Krepski (classe 1999).