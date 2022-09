Potrebbe durare meno del previsto il periodo di riposo di Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco, esonerato dal Chelsea lo scorso 7 settembre, è uno dei più richiesti sul mercato per la capacità di valorizzare i giovani, per il calcio espresso e soprattutto per il suo curriculum. Poco dopo aver lasciato i Blues ci ha pensato il Lipsia, a caccia del sostituto di Tedesco, per poi virare su Marco Rose, ora il suo nome è finito sul taccuino del Bayern Monaco. La Bild ieri ha parlato chiaramente di possibile esonero per Nagelsmann se la situazione, entro la pausa Mondiale, non dovesse migliorare. La squadra più titolata di Germania ha vinto le prime due partite di Champions League, ma ha conquistato solo tre punti nelle ultime quattro di Bundesliga ed attualmente è quinta.



ANCHE LA JUVE - Il Bayern Monaco, se la situazione dovesse precipitare, utilizzerebbe la "clausola segreta" che permette di licenziare l'attuale guida tecnica per una cifra a tasso variabile in base alle mensilità rimanenti nel suo contratto quinquennale. A quel punto Tuchel diventerebbe il primo nome per sostituirlo. Ma l'FC Hollywood, come viene chiamato dai suoi tifosi, non è l'unico club interessato: su Tuchel c'è il forte gradimento della Juventus, che lo considera un serio candidato in caso di esonero di Allegri. L'investimento sarebbe corposo, ma per prendere in mano una squadra ora allo sbando seRve una figura forte. E vincente.