Tudor: "Vincere è ciò che conta. A queste generazioni va insegnato in fretta cos'è la Juventus"

, allenatore della Juventus alla sua prima partita alla guida del club bianconero, ha parlato a DAZN prima della sfida, valida per la 30esima giornata di campionato, contro il Genoa.- "L'accoglienza? E' stato bello, i tifosi sono importanti, ci sostengono. Tutto bello, ma ora bisogna partire forte. C'è da partire forte e c'è da vincere".- "La condizione? Un'incognita, abbiamo fatto solo due allenamenti insieme, con i nazionali. Abbiamo provato a lavorare sia dal punto di vista tattico che fisico. Spero di avere già le risposte concrete, qualcosa si deve vedere per forza. Lavoriamo giorno per giorno, partita per partia. La squadra è forte, i ragazzi vogliosi e spero di partire bene".

- "Importante partire forte, partiremo forte, ma la partita è lunga. Se si può tutta la partita, se no finché si può. Si va sempre forte, vediamo quanta benzina c'è, cinque cambi nel calcio di oggi sono importanti".- "Cosa significa per me la Juve? Ho già parlato tanto di questo, queste sono generazioni diverse. Gli va insegnato, ma in fretta. Poi il calcio è sempre calcio, bisogna fare bene in campo, quello fa la differenza. Vincere è quello che conta. Lavorare in settimana per arrivare qua".