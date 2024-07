Turchia, Calhanoglu: "Squalifica Demiral? Dispiace, accettiamo ma troppe polemiche. Dumfries e De Vrij..."

Getty

LA SQUALIFICA DI DEMIRAL

Ladovrà fare a meno dinel quarto di finale di Euro 2024 contro l'e anche nell'eventuale semifinale.Il difensore ex Juventus e Atalanta è stato squalificato dalla UEFA per l'esultanza esibita contro l'Austria, contro cui era stato decisivo con una doppietta.Una brutta notizia per la nazionale guidata da Vincenzo Montella, che perde uno dei pilastri della squadra., centrocampista dell'e capitano della, tornerà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica e ha parlato a Sky Sport alla vigilia del quarto di finale contro l'Olanda: "Ho sofferto tanto, non sono abituato a stare fuori (per la squalifica contro l'Austria, ndr). Sono contento, la squadra ha fatto un grande lavoro anche senza di me".

- "Mi dispiace tanto per lui. Non voglio fare tanta polemica, ci sono tante discussioni. Siamo con lui, la squadra è con lui. Dobbiamo aspettarlo. Una situazione pesate, ognuno ha la sua esultanza. Noi siamo turchi, siamo così. Ci sono state tante polemiche, non voglio farlo anche io. Dobbiamo accettare e guardare avanti".- "C'è tanto entusiasmo all'interno della squadra ma anche all'esterno grazie ai nostri tifosi. Ci stanno aiutando, siamo contenti. Spero domani possano fare ancora di più. Domani giocheremo anche per Demiral, vogliamo dargli forza. Noi ci crediamo sempre, vogliamo arrivare fino in fondo. Montella è molto bravo, ero felice quando è arrivato".

- "Non abbiamo parlato. Ci sarà tanto rispetto, sono contento di vedere lui e De Vrij. Quando siamo in Nazionale però è diverso, ognuno fa il suo e vuole vincere".