Ufficiale: Demiral squalificato per due giornate, salta Olanda-Turchia e l'eventuale semifinale

AFP via Getty Images

Brutta notizia, che comunque era nell'aria, per ladi Vincenzo Montella: alla vigilia dei quarti di finale di Euro 2024 contro l'Olanda,, che aveva esultato con il gesto del "lupo grigio", simbolo politico panturco ma anche associato a un movimento estremista e nazionalista."L'Organo di Appello ha deciso: di sospendere il giocatore della Federcalcio turca Merih Demiral, per undi competizioni per squadre nazionali della UEFA alle quali avrebbe altrimenti diritto, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa, per aver utilizzato manifestazioni sportive per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio".

Demiral quindi non solo salterà Olanda-Turchia, ma anche la semifinale in caso di vittoria della nazionale della mezzaluna sugli Oranje. Al suo posto dovrebbe giocareaccanto a Bardakci.