Tutto sul VAR: come funziona e in quali casi può intervenire

Il VAR è una tecnologia che è stata introdotta nel mondo del calcio per migliorare la precisione delle decisioni arbitrali durante le partite. Questa tecnologia è stata implementata per la prima volta su scala globale durante Mondiale del 2018 ed è stata successivamente adottata da molte leghe e competizioni in tutto il mondo, tra cui anche la Serie A, le varie competizioni UEFA e, più in generale, la maggior parte delle competizioni ufficiali europee e mondiali per le quali è possibile anche consultare le quote dei bookmakers per le scommesse sportive legali.Nonostante ancora oggi ci sia qualche opinione polarizzante a riguardo, il VAR è stato sostanzialmente accettato da tutti in quanto strumento utilissimo per garantire la regolarità delle partite e per diminuire in maniera piuttosto drastica gli errori. Ma come funziona nel dettaglio il VAR? Ecco una breve guida.Il VAR è un sistema di video assistenza arbitrale che utilizza la tecnologia video per rivedere le decisioni prese dagli arbitri in campo durante una partita di calcio. Questo sistema è stato progettato per assistere gli arbitri nelle situazioni in cui potrebbero aver commesso errori chiari e evidenti, come decisioni riguardanti gol, fuorigioco, falli gravi o episodi di cattivo comportamento.Il funzionamento del VAR è abbastanza semplice e si basa su una serie di passaggi chiave:Il primo di essi è la segnalazione degli eventi. Gli arbitri in campo continuano a dirigere la partita come al solito. Nel frattempo, un gruppo di arbitri video, noti come VAR, osservano costantemente le riprese video della partita da diverse angolazioni.Secondariamente avviene la segnalazione dell’errore specifico. Se il VAR ritiene che ci sia stato un errore chiaramente evidente in una decisione presa dagli arbitri in campo, può comunicare con l'arbitro principale tramite un sistema di comunicazione audio e video. L'arbitro principale può quindi decidere se accettare la raccomandazione del VAR o rivedere la situazione sul monitor di bordo presente sul campo per prendere una decisione autonoma.Infine, il momento topico: la decisione finale. Dopo aver analizzato le prove video, l'arbitro principale può scegliere di cambiare la sua decisione originale o confermare la sua chiamata iniziale, a seconda delle prove disponibili.Il VAR può essere utilizzato in varie situazioni, ovvero:Per verificare se un gol è stato segnato correttamente o se ci sono stati fuorigioco, falli o altre irregolarità prima del gol.In modo da determinare se un giocatore era in posizione di fuorigioco al momento del passaggio ricevuto.Per valutare situazioni di gioco fisico brutale o condotta antisportiva che potrebbero portare aun'ammonizione o a un'espulsione.Per verificare la correttezza delle decisioni relative a punizioni dirette o rigori.Per garantire l'identificazione corretta dei giocatori coinvolti in situazioni di gioco.Il VAR ha introdotto una maggiore precisione e giustizia nelle decisioni arbitrali nel calcio. Ha ridotto il rischio di errori evidenti e ha contribuito a garantire che le partite siano decise in modo più equo. Inoltre, ha aiutato a prevenire il comportamento antisportivo, in quanto i giocatori sono consapevoli che le loro azioni possono essere analizzate attentamente.Tuttavia, il VAR ha anche generato alcune controversie, poiché può portare a decisioni molto dettagliate che a volte possono sembrare soggettive. Nonostante ciò, il suo obiettivo principale rimane quello di migliorare la giustizia nel calcio e ridurre gli errori grossolani.