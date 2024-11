Tuttosport: inchiesta ultrà Inter e Milan, l'Antimafia chiama Marotta e Scaroni

Getty Images for Lega Serie A

avviata lo scorso 30 settembre dalla Procura di Milano con gli arresti dei vertici degli ultras delle curve di Inter e Milan.Mercoledì in Commissione Plenaria la presidente Colosimo ha ufficializzato la costituzione di un nuovo comitato sugli ultras, denominato "Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive".

Il coordinatore del Comitato Speciale, composto ovviamente da membri dell’attuale Commissione Parlamentare Antimafia, sarà chi l'ha proposto: Walter Verini, gruppo Pd-Idp. Insieme a lui altre otto persone: Anastasio Carrà (Lega), Mauro D’Attis (FI), Francesco Gallo (Misto), Filippo Melchiorre (FdI), Luigi Nave (M5S), Raffaella Paita (IV-Il Centro-Re), Elisabetta Piccolotti (AVeS) e Sandro Sisler (FdI).Settimana prossima dovrebbe esserci il primo incontro fra i membri per decidere come agire. Sempre secondo Tuttosport, sicuramente

Come aveva spiegato a Tuttosport il 12 ottobre lo stesso Verini: "La Commissione Antimafia non può sostituirsi alla magistratura (e alla Procura federale, ndr), ma può accendere un faro in più sulla vicenda. Il nostro compito è aiutare gli organismi preposti, mostrando una linea di correttezza, legalità e pulizia, far vedere che non si è soli, di non avere paura. E che bisogna fare prevenzione".Si partirà da Milano, maAl termine dei lavori, il Comitato produrrà una relazione da portare al Parlamento.