L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Napoli: "Servirà la partita perfetta. Non escludo di confermare alcuni calciatori che hanno giocato bene col Bologna in Coppa Italia. Siamo stati squadra e dobbiamo ripartire da lì, pensando solo a noi stessi indipendentemente dagli avversari".



"De Paul ed Ekong sono due giocatori che, al di là delle aspettative che si sono create attorno a loro, sono estremamente funzionali a questa squadra. Non ho grandi dubbi nel pensare che saranno in campo domani. Teodorczyk e Barak hanno ricominciato da qualche mese ad allenarsi con continuità e non è scontato, dopo infortuni simili, ritrovare in tempo breve il livello precedente. Entrambi però sono in grado di arrivare anche oltre. Anche Lukacz mi ha soddisfatto, all’ultimo minuto contro il Bologna giocava ancora con grande intensità e generosità".