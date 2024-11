Juventus, casting difesa: da Skriniar a Dragusin, Giuntoli cerca un'opportunità low cost

Gennaio è atteso molto più della settimana che lo anticiperà, ossia Natale: lAlmeno inizialmente. Così, il casting è in corso, e si tratta esattamente di prendere una decisione. I nomi sono i soliti, qualcuno è più concreto dell'altro: c'ècome sogno di inizio anno, mapotrebbe essere un colpo più alla portata - e nella filosofia - bianconera. Certo, poi si aggiunge. Ma perché è un'occasione.

Andiamo in ordine. Come anticipato proprio da Calciomercato.com, la pista più suggestiva è il ritorno in Italia di Milan Skriniar, preso ormai due estati fa dal Paris Saint-Germain a zero dall'Inter.Skriniar ha perso il posto alnon solo per l’ascesa dei suoi giovani concorrenti, ma anche a causa di problemi fisici che lo hanno limitato nel primo autunno della stagione 2023/24 a Parigi.

Per la Juventus, uno dei nomi più concreti resta quello di Ardian. Non è certo un protagonista mediatico del nostro campionato: raramente, o quasi mai, finisce sulle prime pagine di giornali o siti web. D'altronde, gioca nell'Empoli, una squadra che si è rivelata la sorpresa di questo avvio di Serie A ma il cui obiettivo principale resta la salvezza. Tuttavia,, quando lo Spezia lo ingaggiò dall’Hajduk Spalato per rafforzarsi in vista della Serie A. Anche, suo attuale allenatore, lo ha elogiato in un’intervista al Corriere dello Sport, dichiarando: "È già pronto per un grandissimo club". Con i suoi 28 anni, compiuti a fine settembre, Ismajli si trova in una fase di maturità ideale: né un giovane alle prime armi, né un veterano con il meglio già alle spalle.

Ma questo è il momento della fase di studio per Cristiano, in attesa di capire su quali profili provare ad affondare e portare a Torino nel mese di gennaio, quando si aprirà la sessione di mercato invernale. E in questo momento, tra i difensori che la Juventus starebbe valutando si è fatto il nome anche di Radu, cresciuto nelle giovanili bianconere fino a debuttare in prima squadra. Nessun infortunio ma scelte tecniche e la concorrenza che è alta. Postecoglou, tecnico del, sta puntando con continuità sulla coppia Romero (altro ex Juve) e Van de Ven.