Chievo Verona-Udinese 0-2



Scuffet 6,5: miracoloso su più occasioni, soprattutto quella di Rigoni allo scadere. La vittoria è sicuramente anche merito suo.



Stryger Larsen 6: si limita a semplici giocate ma risulta comunque efficace.



Troost-Ekong 6: anche lui non si esalta troppo ma si affida spesso agli esterni. Si perde qualche volta Stepinski, ma sufficienza nel complesso meritata.



Nuytinck 6,5: partita di grande carattere, combattuta dal primo all'ultimo minuto.



Samir 6,5: sicuramente meglio nel primo tempo, quando ha dato più spinta in avanti. Ripresa meno offensiva.



Behrami 6: si è dato molto da fare e alla fine la stanchezza si è fatta sentire.



Pussetto 6: pecca di alcuni errori nei passaggi e a volte si fa vedere troppo a sprazzi.

(dal 7' s.t. Machis 6: entra bene e si fa subito vedere in fase offensiva, poi si spegne.)



Fofana 6,5: premiata la sua caparbietà nel cercare la rete anche se impreciso sotto porta.



Mandragora 5: parte bene poi sparisce sempre più dal gioco. Peggiore in campo dei suoi.

(dal 44' Barak: s.v.)



De Paul 7,5: uomo chiave della squadra friulana. Sempre al centro dell'azione, spinge e crea le giocate più importanti per l'Udinese.



Teodorczyk 5: preferito a Lasagna, non crea molta pericolosità, scontrandosi spesso contro il muro avversario e sbagliando soprattutto gli ultimi passaggi.

(dal 19' s.t. Lasagna 7: entra e cambia la fase offensiva dei suoi, arrivando anche a chiudere la partita.)



All. Julio Velazquez 6,5: Udinese che parte lenta ma con l'ingresso di Lasagna cambia del tutto marcia. L'allenatore friulano ha capito che questo giocatore è il punto fermo dell'attacco e con un De Paul così non può che continuare a sognare.