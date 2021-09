- La Fiorentina lo impegna poco. Nell'unica occasione in cui Saponara lo chiama in causa risponde presente. Sul rigore si fa spiazzare da Vlahovic.- Il difensore brasiliano fa un partita senza grosse sbavature. Non va mai in difficoltà, vince diversi duelli uno contro uno. Cerca anche di rendersi pericoloso di testa sui calci piazzati.- Duella con Vlahovic. Sportella per 90' con la punta viola, cercando di concedergli meno spazio possibile.(27' s.t.- Anche per lui una buona prestazione. Difensivamente l'Udinese soffre poco o nulla. Prova anche a spingere sulla corsia di sinistra.- Gotti gli dà fiducia dopo la bella prova nell'infrasettimanale contro la Roma. Alla prima da titolare in Serie A non sfigura. Vero che commette qualche errore in fase di appoggio e che in alcune occasioni è troppo frettoloso nella giocata ma il suo apporto, soprattutto in fase difensiva, è importante. Un paio di recuperi difensivi degni di nota.(1' s.t.- Dà maggiore movimento all'attacco bianconero. Tanto movimento ma nessuna occasione da gol).- Primo tempo passato su ritmi bassi. Si accende soltanto nell'assalto finale. Di buono solo un pallone servito a Beto. Troppo poco per uno dalle sue qualità, il gioco dell'Udinese ne risente eccome.- È lui a causare il rigore che decide la partita. Punizione severa ma il suo intervento è goffo.(36' s.t.- Non ha tempo per incidere nel match)- Molto nervoso, battibecca con Bonaventura e viene ammonito. Gotti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo, decisione corretta vista quella che è stata la sua prestazione.(1' s.t.- Riesce a dare maggiore sostanza e dinamismo alla mediana. Ci prova anche con un tiro da fuori che impensierisce Dragowski).- Il danese non è al massimo della condizione e si vede. Non riesce mai a spingere in avanti come in passato ha dimostrato di fare. Passivo, si limita a difendere.(28' s.t. -- Un tiro in curva, un passaggio filtrante sballato. La sua partita è tutta qua)- Lo spagnolo si carica l'Udinese sulle spalle. A tratti inarrestabile, quando accelera sono dolori per la Fiorentina. Ci prova in tutti i modi a cercare il pareggio ma il gol non arriva. Dragowski è miracoloso in un paio di occasioni.- Punto di riferimento offensivo, lotta per difendere il pallone e far salire i compagni. Un paio di sgroppate fanno tremare la difesa viola. Anche lui va vicino al gol con una bella conclusione ma questo pomeriggio Dragowski è insuperabile.- L'Udinese anche oggi meriterebbe il pareggio invece arriva la terza sconfitta consecutiva. L'approccio alla partita è sotto tono, nel primo tempo i bianconeri non riescono mai a rendersi pericolosi. Nella ripresa la reazione ma come a Roma non porta a nulla.