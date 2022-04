- Quando l'Empoli lo chiama in causa lui si fa trovare pronto. Provvidenziale l'intervento su Benassi nel primo tempo. Para a che il primo rigore a Pinamonti, sulla ripetizione non ci arriva per un soffio.- Il brasiliano sta bene e si vede. Sempre puntuale in chiusura. Non concede nulla agli attaccanti avversari.- Gioca da vero leader. Guida con autorevolezza la retroguardia friulana. Ben posizionato.- L'argentino non corre molti pericoli, anche perché dal suo lato l'Empoli spinge davvero poco. Dal 90'- Sulla corsia di destra riesce sempre a creare qualcosa. Spinge con costanza, c'è il suo zampino nel gol che sblocca dopo pochi minuti il risultato.- Rientra dopo il turno di squalifica. Qualche giocata illuminante, senza però trovare la via della porta. Esce per infortunio. Dal 66'- Il tedesco è un giocatore di grande talento e prospettiva. Il gol del 4 a 1 è un capolavoro assoluto. Il futuro dell'Udinese è tutto suo.- Il brasiliano controlla il centrocampo senza patemi. Recupera diversi palloni e avvia il gioco.- Energia inesauribile, il francese è un moto perpetuo. Inserimenti a non finire. È dappertutto. DAll'89'- Un'altra partita giocata con intensità e coraggio. Sempre propositivo, sempre deciso ad attaccare lo spazio. Nell'uno contro uno è devastante. Cerca anche la soluzione personale.- Svaria sul fronte d'attacco, cercando di proteggere il pallone e far salire i compagni. Quando ha spazio si inserisce, cercando anche la conclusione personale. Mezzo voto in meno per il rigore causato che temporaneamente riapre la partita. Dal 75'- L'argentino entra con il piglio giusto. Subito nel vivo del gioco. Quando viene servito in area trova il gol che chiude la partita.- È l'uomo in più di questa Udinese, quel giocatore che riesce a cambiare la partita con una giocata. Suo il gol del 2 a 0, suo anche l'assist per il tris di Pussetto. Dal 90'- Si sta conquistando con punti e prestazioni la riconferma. La sua Udinese gioca bene, vince e diverte.