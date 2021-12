Il sabato della 17esima giornata di Serie A si chiude con l'attesissima sfida delle 20.45 fra Udinese e Milan. Attesissima perchè per entrambe le squadre la settimana non ha portato notizie rasserenanti. Da un lato i padroni di casa friulani hanno scelto di dire addio a Luca Gotti, esonerato dal patron Pozzo e al cui posto, almeno per ora, non è arrivato nessuno ed è stato promosso il vice Cioffi. Dall'altro i rossoneri di Stefano Pioli hanno visto spegnersi i sogni europei con il ko contro il Liverpool che è costato in contemporanea sia l'eliminazione dalla Champions che dall'Europa League. Resta un primato in classifica da difendere, ma non sarà semplice dato che al Friuli (da sempre stadio ostico) i bianconeri cercano punti importanti per riallontanarsi dalla zona retrocessione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Udinese-Milan andrà in scena sabato 11 dicembre 2021 a partire dalle 20.45 alla Dacia Arena di Udine. La gara sarà trasmessa sia dalla piattaforma Dazn, sia da Sky che la metterà a disposizione degli abbonati sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La partita sarà poi visibile in streaming sia sulle app Dazn e Sky Go per pc, tablet e smartphone, ma anche sulla piattaforma Now Tv.



PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Success, Beto. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.