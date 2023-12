A Udine minuto di silenzio per Juliano con la foto di Pulici. Neanche le basi e la cura necessaria in queste circostanze. #UdineseSassuolo #17dicembre pic.twitter.com/nOUleRs6fX — Francesco Bugnone (@FBugnone) December 17, 2023

Gaffe incredibile alla Dacia Arena, durante il minuto di silenzio in ricordo di, ex dirigente e giocatore del Napoli scomparso lo scorso 13 dicembre, sul tabellone dello stadio compare la foto di, ex attaccante del Torino che oggi ha 73 anni. Ecco la foto: