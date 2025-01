Udinese, tegola per Runjaic: ecco l'esito degli esami per Touré

Getty Images

Brutte notizie per l'Udinese di mister Kosta Runjaić, che dovrà fare a meno di Isaak Touré per diverse settimane. Dopo il brutto infortunio rimediato nella scorsa giornata di campionato contro la Roma - il giocatore era uscito dal campo in barella in seguito a uno scontro di gioco con Niccolò Pisilli, che aveva portato a una torsione innaturale del ginocchio destro del giocatore - è arrivato il comunicato ufficiale dell'Udinese, dopo che il difensore classe 2003 ha svolto gli esami strumentali:



"Udinese Calcio comunica che Isaak Touré ha riportato un trauma distorsivo contusivo con interesse capsulo legamentoso al ginocchio destro. Il calciatore sarà valutato ulteriormente nei prossimi giorni".