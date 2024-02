Uefa, chi dopo Ceferin? Due idee e la posizione di Boban

L'UEFA si prepara a salutare Aleksander Ceferin. Lo sloveno ha dichiarato che non si ricandiderà nel 2027, rinunciando quindi a guidare l’organizzazione per 15 anni consecutivi. "L’ho deciso sei mesi fa. Dopo un po’, ogni organizzazione ha bisogno di nuove energie. E soprattutto, sono lontano dalla mia famiglia da sette anni e lo sarò per i prossimi tre. Non ho annunciato la mia decisione prima perché volevo osservare attentamente il vero carattere di alcune persone e, inoltre, non volevo influenzare il Congresso", ha detto a commento della sua scelta.



POST - .E ora? C'è da registrare come la decisione arrivi dopo le dimissioni del capo del calcio della UEFA, Zvonimir Boban, del 24 gennaio scorso. Ora, secondo La Repubblica, proprio il croato Boban potrebbe prenderne il posto e sembra delinearsi un duello nel 2027 tra l’attuale presidente della Federazione calcistica rumena, Razvan Burleanu, e lo stesso ex Milan.