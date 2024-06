UFFICIALE - Como, preso Dossena dal Cagliari: contratto di 4 anni, i dettagli e le cifre dell'affare

Getty Images

. Il club lariano ha annunciato l’arrivo del 25enne difensore di Brescia da Cagliari. Contestualmente, la società sarda ha salutato il classe 1998.“Como 1907 è lieta di annunciare la firma del contratto preliminare del difensore Alberto Dossena, 25 anni, proveniente dal Cagliari, con un contratto di 4 anni. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con i rossoblu, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist”.Como e Cagliari hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Il difensore ha firmato un contratto di 4 anni.

Dossena ha commentato: ”Sono molto felice di essere qui a Como. Ho avuto il piacere già di conoscere le persone della società e la città. Però sicuramente quello che mi ha spinto a venire qui è il progetto. Il Club ha ambizioni molto grandi. Il mister mi ha trasmesso subito carica, molta carica. Il direttore e la proprietà mi hanno anche fatto comprendere quanta fiducia ripongano in me e quindi dovrò ripagarla. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il resto della squadra”.“È importante per noi, che siamo appena arrivati in un nuovo campionato, investire in giocatori che conoscano e che possano competere in Serie A, cosa che Alberto ha dimostrato. È un giocatore forte e competitivo che riteniamo abbia un grande potenziale per crescere con noi”.

- “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena che si trasferisce al Como a titolo definitivo. Arrivato in Sardegna nell’estate 2022, scovato in Serie C dove militava nell’Avellino, ha esordito in rossoblù il 2 settembre in Cagliari-Modena di Serie B. Dopo una prima parte di stagione in sordina, da Cagliari-Cosenza del 26 dicembre 2022 diventa sempre più baluardo della difesa del Cagliari che a fine stagione conquisterà la promozione in Serie A. Confermato al centro della retroguardia per la sua prima stagione in Serie A, il classe ’98 bresciano conferma le sue qualità e si migliora, arrivando a realizzare 2 reti e 4 assist in 35 presenze fatte di solidità e attaccamento alla maglia del Cagliari”.