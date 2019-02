La Uefa ha aperto un'indagine sul difensore del Real Madrid, Sergio Ramos che aveva confermato a mezzo stampa di aver volutamente preso un cartellino giallo, da diffidato, nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro l'Ajax.



IL COMUNICATO

In seguito a un'indagine disciplinare da parte degli ispettori della Uefa e in accordo con l'articolo 55 del regolamento disciplinare della UEFA è stato aperto un procedimento contro il Real Madrid e il giocatore Sergio Ramos in seguito al match degli ottavi di finale di UEFA Champions League fra l'Ajax e il Real Madrid giocata il 13 febbraio in olanda. Il motivo è per aver ricevuto di proposito un cartellino giallo violanda l'articolo 15. Il caso sarà dibattuto dalla camera di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa il 28 febbraio.