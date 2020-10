Nella tarda serata di ieri è arrivata anche l'ufficialità riguardante Bobby Adekanye. Il giovane attaccante nigeriano naturalizzato olandese lascia la Lazio in prestito secco per raggiungere il Cadiz in Liga. Questo il suo saluto alla piazza biancoceleste: "A voi che mi siete stati di supporto fin dal primo giorno ed accolto nella famiglia della Lazio vorrei dire grazie perché mi avete sempre sostenuto. Ho dovuto prendere la sofferta decisione di fare un percorso diverso in questa stagione pur supportando sempre la mia Lazio per l’intera stagione da Cadiz. Questa esperienza mi darà modo di crescere ancora e regalarci grandi soddisfazioni il prossimo anno...perché sono e sarò sempre uno di voi! Forza Lazio sempre".