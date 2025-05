Ufficiale, rescissione consensuale fra Palladino e la Fiorentina: il comunicato

Dopo qualche ora d'attesa arriva anche l'ufficialità.non è più l'allenatore della Fiorentina. A darne notizia è lo stesso club gigliato attraverso una nota ufficiale. Il club e il tecnico hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto che legava il tecnico a Firenze fino al 2027, peraltro rinnovato da poco. Queste la nota stampa diffusa dalla Fiorentina."ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff."

- Palladino ha mostrato la volontà di lasciare la Fiorentina due giorni fa, a meno di 24 dalla conferenza stampa della dirigenza della Fiorentina in cui era stata comunicata totale unità d'intenti per il futuro. Tuttavia, il rapporto mai decollato fra Palladino e il ds Pradè ha fatto deflagrare la situazione portando all'addio comunicato oggi. La società non sapeva niente delle intenzioni del tecnico fino alla comunicazione e la mancanza di un qualsivoglia ringraziamento nel comunicato fa capire come la Fiorentina non abbia assolutamente gradito i modi con cui Palladino ha voluto tirarsi fuori.