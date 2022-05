Perché Milan e Inter dovrebbero avere uno stadio in comune? Non è un passo indietro? Era necessario quando si giocava in uno spazio comunale, adesso che si prepara una grande spesa, perché farla per qualcosa che dovrà essere diviso con altri?Ci sarà un motivo. Ogni squadra ha il suo spazio privato dove gioca e accumula la propria storia. Il mio dubbio è di principio, ma nasce anche dall’offerta Investcorp. Per lo stadio sono stati previsti 400 milioni che dovrebbero rappresentare il costo di metà dell’opera. Si arriva così piuttosto vicini al miliardo complessivo.Se aziende molto ricche e avversarie investono insieme, hanno certamente i loro tornaconti. Ma essendo ancora tutto in discussione, conviene pensare anche a soluzioni diverse.Mi sembra una soluzione avara, quasi mortificante per la città. Si possono avere spiegazioni?