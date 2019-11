Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.​Tema di oggi è la Var, la cui introduzione sta cambiando il calcio moderno.



PRESENTE DILATATO - Si resta in campo per 100', con i recuperi finali che arrivano a 6-7 minuti. La conseguenza è che nelle prime undici giornate di campionato, più del 5% dei gol è stato segnato dopo i tempi regolamentari. E' curioso notare che nelle due giornate giocate in agosto i gol sono arrivati presto: la stanchezza, in autunno, si fa sentire.