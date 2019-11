Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'argomento di oggi è la trasferta di Champions dell'Inter, attesa nella tana del Borussia Dortmund.

SQUADRA COMPLETA - Il Borussia Dortmund ha bisogno di correre per diventare pericolosa. A San Siro fece male, non è mai stata all'altezza dell'Inter; ma in casa, sarà diverso. Non è più tempo, comunque, per il calcio tedesco, lo testimonia il momento del Bayern Monaco, e l'Inter può fare risultato a Dortmund: quella di Conte è ormai una squadra completa.