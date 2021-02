Jorge Valdano, ex Real Madrid, parla di Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland, stelle di Psg e Dortmund, a El Transitor: "Non parliamo della stessa statura, ma di giovani che si stanno imponendo e che marcheranno una decade ma senza l'impatto di Cristiano e Messi. Non credo che il calcio possa sfornare talenti di questa dimensione rapidamente: da Pelé a Maradona sono passati 25 anni, da Maradona a Messi altri 25. Servirà tempo a giudicare questi giocatori: l'altro giorno Mbappé fece una partita straordinaria. Col Monaco non ha toccato palla. Per questo dico che prima di dare uno status ai giocatori bisogna guardare il percorso".