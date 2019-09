Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista italiano è stato sconfitto da Rafael Nadal in semifinale degli Us Open. Lo spagnolo ha vinto 3 set a zero col punteggio di 7-6 (8-6 al tie break dopo essere stato sotto 4-0), 6-4, 6-1. Domenica la finale contro Daniil Medvedev.







Berrettini ha poi dichiarato in conferenza stampa: "Non ho nulla da rimproverarmi, ora non mi pongo limiti. Ho dimostrato di essere pronto per questi palcoscenici. Sono entrato a testa alta anche se il braccio tremava. Ho sempre provato a farmi avanti e a dimostrare che in campo c'era un giocatore. Questa non era una cosa scontata alla vigilia perché poteva accadere quello che avevo vissuto a Wimbledon. Non è successo, vuol dire che ho imparato dalle esperienze passate. Mi fa piacere che Rafa, Federer e Djokovic parlino bene di me. Sto lavorando tanto, non dico per raggiungere i loro livelli perché forse sono inarrivabili, però mi fa piacere condividerci il campo".