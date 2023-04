Il Valencia sta vivendo una stagione disastrosa in Liga. Il terz'ultimo posto è una posizione che nessuno si sarebbe mai immaginato ad inizio campionato. Nonostante, i diversi cambi in panchina, i risultati continuano a non arrivare. La paura di retrocedere in Seconda Divisione è molta, soprattutto diversi giocatori potrebbero partire nel caso succedesse. Lo riporta Fichajes.net.



IL TRIO - Il primo a fare le valige è Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano è arrivato la scorsa estate con l'idea di essere un giocatore importante per la squadra, ma le sue prestazioni sono state molto inferiori alle aspettative e l'idea di un ritorno in Sudamerica non è impossibile. Successivamente, Samu Castillejo. L'ex Milan è stato un altro dei migliori acquisti del Valencia per il 2022/2023, ma anche il suo livello non è stato esaltante. Su di lui ci sono Villarreal e Real Betis. Infine, Mouctar Diakhaby. Il difensore francese era già sulla rampa di uscita del Valencia, avendo squadre dall'Inghilterra e dall'Italia attente alla sua situazione per gettare le loro reti sul calciatore. Il suo valore si aggira attorno ai 12 milioni di euro.