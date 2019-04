Prima la Juventus poi... Diego Godin. Lunga intervista concessa da Matias Vecino al programma radiofonico uruguaiano 100% Deporte, nella quale il centrocampista dell'Inter parla della possibilità di giocare con il connazionale Godin in nerazzurro: "Averlo qui sarebbe una grande cosa, per me e per tutta l'Inter. Non sta a me parlare di queste cose: diciamo che lo aspetto, l'acqua calda per il mate qui non manca".



FUTURO - Futuro ancora in nerazzurro? Vecino non ha dubbi: "Ho ancora tre anni di contratto e sono in un grande club. L'obiettivo è lottare per il titolo il prossimo anno o quello dopo, avvicinarci e raggiungere la Juve".



SFIDA - Proprio i bianconeri sono i prossimi avversari in campionato: "Loro hanno questa grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le squadre considerate 'inferiori', noi abbiamo perso un po' di punti con le piccole che ci avrebbero permesso di stare un po' più vicini. Veniamo però da due cambi di proprietà, un club vincente non si costruisce in una stagione, ma è un progetto che avanza passo dopo passo".



OBIETTIVO CHAMPIONS - Il prossimo passo è la partecipazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo: "E' il nostro grande obiettivo - spiega Vecino - restando stabilmente nella competizione si cresce".



BILANCIO - Chiusura sul bilancio personale della propria stagione: "Quest'anno è positivo, ho giocato quasi sempre e fatto cinque gol in tutte le competizioni, un buon bottino".