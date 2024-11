Venezia-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una partita valevole per la tredicesima giornata del campionato che chiude la giornata di Serie A e che mette in palio. Il match andrà in scena nella serata di lunedì 25 novembre allo stadio Pier Luigi Penzo alle ore 20.45.cercherà i tre punti, dopo la sconfitta rimediata in casa con il Parma prima della sosta. I salentini, invece, dovranno trovare il giusto feeling con il nuovo allenatore, alla sua prima sulla panchina del giallorossi.

lunedì 25 novembre 202420:45Dazn, SkyDazn, Sky Go, NOW TV: Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. GiampaoloPer quanto riguarda gli ospiti, guidati da Marco Giampaolo, si preannunciano diverse conferme e qualche novità. Davanti, Krstovic dovrebbe comandare l’attacco dopo la tripletta segnata contro la Turchia. Senza Bonifazi, Banda, Berisha, Burnete e Pierret e Sansone non al top, potrebbe esserci spazio per Pierotti.

I lagunari, invece, dovrebbero affidarsi al solito Pohjanpalo in attacco, probabilmente accompagnato dal duo Busio-Oristanio. A centrocampo, Nicolussi Caviglia si candida nuovamente per una maglia da titolare.La sfida fra Venezia e Lecce è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Sarà, inoltre, trasmessa in co-esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport Calcio.

Venezia-Lecce sarà disponibile in streaming tramite app di DAZN, Sky Go e anche su Now TV.La telecronaca di Dazn sarà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Alessandro Budel, mentre su Sky ci sarà Stefano Borghi accompagnato da Fernando Orsi.